CR 1000! Cifrele incredibile ale lui Cristiano Ronaldo dupa 1.000 de meciuri oficiale jucate

Dupa victoria cu 2-0 contra rivalei Inter Milano, Cristiano Ronaldo a ajuns la o borna istorica.

Cristiano Ronaldo a jucat meciul oficial cu numarul 1.000 in competitiile de seniori. In aceasta perioada, el a marcat 725 de goluri (128 doar in Champions League), a dat 221 de pase de gol si a castigat 31 de trofee. Cristiano Ronaldo (35 de ani) a evoluat la Sporting Lisabona (2002-2003), Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018) si Juventus (2018-prezent). De-a lungul carierei, el a castigat, printre altele, Ballon d’Or (5), Champions League (5), Club World Cup (4), Premier League (3), La Liga (2), Seria A (1), Campionatul European (1) si Nations League (1). Pentru nationala Portugaliei, el a are 164 de selectii si 99 de goluri.

Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai valorosi jucatori de fotbal din toate timpurile, desi in ultimii 15 ani si-a impartit suprematia in fotbalul mondial cu argentianul Leo Messi, care a marcat si el 724 de goluri in 911 meciuri. De asemenea, portughezul este unul dintre cei mai populari sportivi de pe retele de socializare, el avand un numar imens de urmaritori pe Facebook (125.963.868), Twitter (82.9 milioane) si Instagram (206 milioane).