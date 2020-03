Asta ar fi BOMBA ANULUI! Cristiano Ronaldo si Zinedine Zidane, din nou IMPREUNA! Cum ar fi posibil

Juventus vrea sa isi schimbe antrenorul din vara si si-a stabilit deja obiectivele.

Presedintele lui Juventus, Andrea Agnelli, viseaza sa il aduca pe Pep Guardiola in Italia, insa viitorul catalanului pare legat de Manchester City. De aceea, oficialii "Batranei Doamne" s-au orientat catre Zinedine Zidane.

Conform Daily Mail, clubul din Torino va incerca sa il ademeneasca pe antrenorul lui Real Madrid cu un salariu de 8 milioane de euro pe sezon, pentru a-l inlocui pe Maurizio Sarri, care nu reuseste sa convinga conducerea.

Zidane are contract cu madrilenii pana in 2022, insa din informatiile publicate in sursa citata, acesta nu ar fi penalizat daca va pleca in aceasta vara. Juventus vrea sa profite de relatia rece dintre antrenor si presedintele clubului, Florentino Perez, pentru a-l convinge pe francez sa semneze.

