Cristiano Ronaldo a fost pe Bernabeu la EL Clasico insa a refuzat sa stea in loja cu Florentino Perez! Care este motivul din spatele acestei decizii

Real Madrid a invins-o cu 2-0 pe Barcelona dupa golurile marcate de Vinicius si Mariano Diaz si au revenit din nou pe primul loc in La Liga. La aceasta partida a fost prezent si Cristiano Ronaldo, fiind spector de lux in lojele stadionului Santiago Bernabeu. Este prima oara cand starul portughez revine pe stadionul pe care a scris istorie dupa ce acesta s-a transferat la Juventus.

Toata lumea s-a intrebat de ce Cristiano Ronaldo nu a stat la loje langa Florentino Perez, presedintele galacticilor. Motivul din spatele acestei decizii nu sunt relatiile reci dintre cei doi dupa plecarea lusitanului de pe Bernabeu ci faptul ca fosta legenda a celor de la Real Madrid i-a explicat lui Perez ca nu ar fi bine sa se afle in centrul atentiei. Totodata acesta a spus ca nu ar fi ok ca un jucator de la Juventus sa stea langa oficialii celor de la Real Madrid si Barcelona.

Cristiano Roanaldo s-a bucurat la golul marcat de Vinicius in minutul 71, insa nu a reusit sa vada si golul marcat de Mariano Diaz inscris in prelungurile partidei din cauza faptului ca a plecat de pe stadion cu 10 minute mai repede de fluierul final al meciului.

Cristiano celebrating Real Madrid’s win against Barcelona at the Bernabéu. #ElClasico pic.twitter.com/mjpDXfm5xs