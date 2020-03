"Nu ne ajuta!" Cristiano Ronaldo si Dybala NU STIAU ca sunt filmati! Ce au putut spune cei doi jucatori despre coechipierii lor la meciul cu Lyon

Francezii au dominat-o pe Juventus tot meciul si au avut cele mai mari ocazii de a inscrie, insa "Batrana Doamna" a scapat ieftin, doar cu golul inscris de Tousart. Cristiano Ronaldo a fost recalcitrat pe toata durata meciului si a fost protagonistul unei faze deloc placute, in timpul partidei. Un fan a intrat pe teren pentru a obtine un autograf, iar starul portughez l-a impins agresiv pentru a iesi din teren.

La cateva zile dupa meci, pe retele de socializare a aparut o filmare de la pauza, de pe tunel, unde Ronaldo a fost surprins vorbind cu Dybala, plangandu-se amandoi de coechipierii lor, care nu ii ajuta.

Ronaldo: Mijlocasii nu ne ajuta!

Dybala: Nici macar la mingile secunde.

Ronaldo: Suntem pe cont propriu.

At half-time of Juve’s shock loss vs Lyon (translated from Spanish):

Ronaldo - "They are not helping us (the midfielders)."

Dybala - "Not even on 2nd balls."

Ronaldo - "We are by ourselves."pic.twitter.com/jtP2SmJN1h