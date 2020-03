FABULOS | Clipul care face inconjurul lumii! Ce gest a facut Cristiano Ronaldo inainte de partida cu Inter! Nimeni nu se astepta la asta

Cristiano Ronaldo a oferit imaginea serii inainte de meciul cu Inter.

Juventus s-a impus pe teren propriu, scor 2-0 in derby d'Italia, impotriva celor de la Inter. La pauza, scorul a fost 0-0, insa in repriza a doua, torinezii au apasat pedala de acceleratie si au inscris prin Ramsey in minutul 55, si Dybala in minutul 67 si au trecut din nou pe primul loc in Serie A.

Inainte de meci, in momentul in care jucatorii lui Juventus au ajuns la stadion si au coborat din autocar, Cristiano Ronaldo a oferit un gest la care nu se astepta nimeni. Starul portughez a batut palma cu fanii imaginari prezenti la stadion inainte de a intra la vestiare. Meciurile din Italia se desfasoara fara spectatori din cauza epidemiei de coronavirus.

De asemenea, in momentul in care Ronaldo a iesit pe gazon, a aplaudat spre toate colturile stadionului gol.