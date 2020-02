Cristiano Ronaldo are o alta statuie! Noua creatie e facuta in intregime din ciocolata si are 120 de kg! Cum arata

Cristiano Ronaldo a fost imortalizat intr-o noua statuie. De daca aceasta, creatia artistica e facuta din ciocolata, are 1.87 metri si 120 de kg.

Statuia a fost creata de un sculptor din Portugalia. Acesta a petrecut 200 de ore pentru a realiza opera. Statuia a fost facuta ca urmare a implicarii fotbalistului in Campionatul European din 2016, acolo unde Portugalia a invins-o pe Franta in finala.

"Am facut tot posibiulul ca rezultatul final sa fie cat mai aproape de realitate. Il apreciez mult pe Cristiano, el a ajuns acolo prin munca si dedicare", a spus artistul.

The 120 kg @Cristiano Ronaldo statue that stands 1.87m tall made entirely of chocolate. ????✨

Choconaldo!???? pic.twitter.com/mRiIoylb3G