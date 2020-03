Cristiano Ronaldo nu a fost uitat! Potrughezul a fost in vestiarul lui Real Madrid la pauza meciului cu Barcelona: "Este idolul nostru!"

Cristiano Ronaldo a fost prezent pe Santiago Bernabeu la El Clasico.

Real Madrid s-a impus in fata Barcelonei cu 2-0, multumita golurilor din repriza secunda marcate de Vinicius si Mariano Diaz.

Vinicius s-a bucurat in stilul lui Ronaldo la golul marcat si a dezvaluit ca portughezul a fost in vestiar la pauza pentru a-i incuraja.

"Cristiano a venit in vestiar la pauza pentru a incuraja echipa si pentru a ne ridica moralul. De aceea m-am bucurat asa cum o face si el. E un mare campion, atat pe teren, cat si in afara lui.

A fost cea mai buna seara a mea ca jucator al Realului. Muncesc din greu si stiam ca va veni si acest moment. Kroos mi-a pasat, mereu exersam asta la antrenament, azi ne-a iesit si am marcat. Sutul era pe poarta.

Vom continua sa muncim. Zidane scoate ce e mai bun din noi, am jucat foarte bine si am castigat. Colegii m-au felicitat pentru gol. Trebuie sa continuam asa, pentru noi si pentru fanii nostri. Am aratat cu degetul spre sigla dupa gol pentru ca joc pentru cea mai buna echipa din lume si vreau sa-i fac pe fani fericiti", a spus Vinicius.