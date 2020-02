Ronaldo IZBIT IN ZID! Cristiano bate DEGEABA loviturile libere: fanii se pot intoarce cu SPATELE cand trage el! Cifre dezamagitoare la Juventus

Cristiano Ronaldo nu mai sperie pe nimeni cand bate loviturile libere!

Superstarul portughez are cifre ingrijoratoare in momentele fixe ale jocului. Ultimele 38 de suturi trimise din lovitura libera de Ronaldo n-au creat niciun pericol pe tabela. Conform unei statistici publicate de MisterChip pe Twitter, Ronaldo a ajuns la 38 de lovituri libere consecutive fara gol. De 11 ori a scos portarul, o data mingea s-a oprit in transversala, de doua ori s-a dus in afara cadrului si de nu mai putin de 24 in zid!



Cristiano era recunoscut ca un specialist al loviturilor libere la Real si Manchester United. Pentru Juventus, n-a reusit inca sa inscrie cu zid in fata.



#OJOALDATO - Cristiano Ronaldo lanza una falta directa a la barrera. Lleva 38 faltas directas consecutivas sin marcar con la camiseta de la Juventus (11 paradas, 1 al larguero, 2 fuera y 24 a la barrera). pic.twitter.com/5XWqjBIaqA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 26, 2020