Cristiano Ronaldo, prima reactie dupa atacul cerebral suferit de mama sa! Ce spune portughezul

Dolores Aveiro a suferit un atac vascular si se afla la spital. La inceputul lui 2019, Dolores a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer, dupa ce invinsese boala in 2007. Cristiano Ronaldo a vorbit pe Twitter despre starea mamei sale.

"Va multumesc pentru toate mesajele de sustinere pentru mama mea. Momentan este stabila si se recupereaza in spital. Eu si familia vrem sa multumim intregii echipei medicale care are grija de ea si va rugam politicos sa ne oferiti putina intimitate in aceste clipe", a scris Cristiano Ronaldo pe Twitter.

