Agentul lui Cristiano Ronaldo, anchetat de frauda! S-au efectuat perchezitii la mai multe cluburi importante! Ce s-a intamplat

Impresarul are probleme cu justitia.

Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo si al lui Jose Mourinho, e anchetat de frauda. Autoritatile portugheze au perhcezitionat locuinta acestuia miercuri, 3 martie. De asemenea, portughezii au cautat probe si la echipe precum FC Porto, Benfica, Sporting, Guimaraes si Braga.



Impresarul e suspectat ca ar fi modificat sumele unor operatiuni efectuate, cu scopul de a frauda statul.

Presedintii cluburilor Porto, Benfica si Braga sunt si ei anchetati de autoritati.



