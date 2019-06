BREAKING NEWS | Juventus l-a ales pe inlocuitorul lui Allegri! Cine va fi noul antrenor al echipei

Cristiano Ronaldo si colegii sai de la Juventus au aflat cine va pregati echipa in sezonul urmator.

Juventus va avea un nou antrenor incepand cu saptamana viitoare! Maurizio Sarri a reusit sa ii convinga pe cei de la Chelsea sa-i dea drumul si urmeaza sa semneze cu Juve saptamana viitoare, anunta jurnalistul de la The Guardian, Fabrizio Romano.

Sarri a ajuns vara trecuta la Chelsea de la Napoli, reusind sa termine pe locul 3 in Premier League. In plus, Sarri pleaca de la Chelsea cu un trofeu important: Europa League, castigata in fata celor de la Arsenal. Reprezentantii lui Sarri au discutat vineri cu oficialii lui Chelsea si au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Venirea lui Sarri a parut blocata dupa ce Chelsea a cerut 6 milioane de euro, clauza de reziliere a contractului. Aceasta problema a fost insa rezolvata pana la urma iar Chelsea trebuie sa isi gaseasca un nou antrenor.