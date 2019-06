Pustii de la Cluj au luat Cupa Hagi si merg la Mondial! Capitanul lui U Cluj a iesit golgheter si a fost chemat de Juventus, in Italia

Pustii de la Cluj au luat Cupa Hagi si merg la Mondial, la Barcelona!

U Cluj a castigat la penalty-uri trofeul. A invins echipa lui Petre Marin. Hagi a facut premierea la Cupa Hagi Danone!



Capitanul lui U Cluj a iesit golgheter. Juventus l-a chemat in Italia! "Am fost in camp la Bucuresti, au selectionat 3 copii. Unul, eu si inca un coleg de-al meu", a declarat Denis Crisan.



Cel mai tehnic jucator a fost dinamovistul Ronaldinho.