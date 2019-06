Juventus are antrenor! ULTIMA ORA: "Au batut palma, Chelsea trebuie sa dea OK-ul final" Cine il va antrena pe Ronaldo in sezonul viitor

Juventus are antrenor, chiar daca formatia italiana nu a confirmat inca oficial numirea sa!

Juventus are antrenor! Locul lui Max Allegri, cel care si-a anuntat plecarea de la Torino la finalul sezonului din Serie A, va fi luat de un al italian, Maurizio Sarri! Publicatia britanica Goal.com anunta in aceasta dimineata ca Sarri, in prezent la Chelsea, a batut palma cu Juventus si le-a cerut londonezilor sa il lase sa plece.

Fali Ramadani, impresarul lui Maurizio Sarri, a avut o intrevedere cu sefii lui Chelsea in cursul zilei de vineri si a cerut ca formatia britanica sa-l lase pe antrenor sa plece. In Anglia se vorbea oricum despre o despartire, dupa ce Sarri a esuat in incercarea de a se lupta cu City si Liverpool pentru titlu. El a salvat sezonul prin castigarea UEFA Europa League.

Maurizio Sarri are 60 de ani.

Ce salariu va avea Sarri la Juventus



Goal scrie ca Maurizio Sarri va avea un salariu de 7.000.000 euro pe an la Juventus, acolo unde va trebui sa il faca uitat pe Max Allegri, cel care a castigat cinci titluri la rand in Serie A.

Cine o va antrena pe Chelsea



Presa engleza scrie ca unul dintre antrenorii favoriti sa-i ia locul lui Sarri este Frank Lampard, in prezent la Derby County, echipa care a pierdut finala Play Off-ului de promovare in Premier League in fata lui Aston Villa. Lampard este o legenda a lui Chelsea.