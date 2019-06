E nascut in Germania, dar e pe jumatate roman, pe jumatate italian: "Vreau sa joc pentru Juventus si macar o data pentru FCSB!"

E nascut in Germania, dar e pe jumatate roman, pe jumatate italian!

E povestea pustiului de nationala pe care FCSB l-a trimis la Clinceni.



Salvatore Marrone are tata italian, mama romanca, e nascut in Germania si are si cetatenie canadiana. Marrone e jucatorul FCSB-ului, dar e imprumutat la Clinceni.



"Pentru mine e la fel, ori Romania ori Italia, stau aici acum si inima mea bate pentru Romania! Eu vreau sa joc pentru Juventus Torino in Italia si macar o data pentru FCSB", a declarat Salvatore Marrone.



Pustiul de 18 ani joaca pentru Romania la juniori.