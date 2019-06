Meciul care poate decide Balonul de Aur! Ultima speranta pentru Cristiano Ronaldo, Van Dijk a trecut peste Messi! PORTUGALIA - OLANDA, DUMINICA 21.45 PRO TV

11:03

Van Dijk, noul favorit la Balonul de Aur



Duminica are loc marea finala inaugurala a turneului UEFA Nations League intre Portugalia, campioana Europei din 2016, si Olanda! Portugalia a trecut in semifinale cu 3-1 de Elvetia gratie hattrick-ului lui Cristiano Ronaldo, in timp ce Olanda a avut nevoie de prelungiri pentru a o depasi pe Anglia, scor 3-1.Portugalia are avantajul propriului teren, partida urmand sa aiba loc pe Estadio Dragao din Porto. Poate fi ultimul trofeu pentru Cristiano Ronaldo cu nationala Portugaliei in fata fanilor sai.

Partida dintre Portugalia si Olanda poate da si noul Balon de Aur! Pentru Cristiano Ronaldo este ultima speranta: castigarea UEFA Nations League poate reprezenta argumentul starului de la Juventus pentru a se impune in fata lui Leo Messi! In acest moment, Ronaldo are o cota de 25 la 1, fiind al 5-lea favorit la casele de pariuri.



Surpriza vine in ceea ce priveste primul loc! Victoria Olandei in fata Angliei l-a propulsat pe Virgil Van Dijk peste Leo Messi in ceea ce priveste cota pentru castigarea Balonului de Aur! Van Dijk, cel care a cucerit in urma cu o saptamana si UEFA Champions League, poate deveni primul fundas de la Fabio Cannavaro care obtine cel mai important trofeu individual din fotbal.