A luat Europa League, acum Sarri-n alta barca! Italienii anunta ca Sarri va fi noul antrenor al lui Ronaldo, la Juventus!

Maurizio Sarri i-a adus lui Chelsea trofeul Europa League, dupa ce "albastrii" s-au impus cu 4-1 in fata rivalei londoneze Arsenal, aseara, la Baku. Hazard a fost eroul partidei, el anuntand la finalul meciului ca va pleca de la Chelsea. Si antrenorul italian are toate sansele sa plece!

Sarri, favorit sa o preia pe Juventus. Intalnire de taina intre cele doua cluburi



Maurizio Sarri este, potrivit presei italiene, alesul lui Juventus pentru inlocuirea lui Max Allegri. Jurnalistii din Peninsula noteaza ca sefii lui Juve s-au intalnit cu omologii de la Chelsea chiar inaintea finalei UEFA Europa League. Andrea Agnelli, "bossul" lui Juventus, a avut o intrevedere la Baku cu Bruce Buck.

Sarri a castigat Europa League, dar in Premier League nu a reusit sa intre in lupta la titlu cu Chelsea, terminand pe locul 3.

Cati bani plateste Juventus pentru Sarri



Publicatia britanica Goal.com scrie ca Juventus este dispusa sa plateasca 5.000.000 de euro pentru a-l elibera pe Maurizio Sarri de Chelsea.

Ce a spus Sarri dupa finala UEL



"Sunt cu adevarat foarte fericit. Trofeul este foarte important pentru clubul nostru, care este mult mai important decat orice jucator si antrenor. El are, de asemenea, importanta pentru ca am avut impresia ca am meritat sa castigam. Am aratat foarte rau in ianuarie-februarie si am reactionat. In final, ne-am calificat in Liga Campionilor, am disputat o finala de Cupa Ligii, am castigat 12 meciuri din 15 in Europa League. Deci, cred ca am meritat trofeul", a declarat Sarri dupa partida din capitala azera.

"Maine voi incepe sa discut cu clubul. La fel ca in fiecare final de sezon, trebuie sa stim ceea ce poate face clubul pentru mine si ceea ce pot face eu mai bine pentru club. Imi place Premier League, nivelul acestei competitii. Sunt norocos ca ma aflu la Chelsea, unul dintre cele mai bune cluburi din cel mai bun campionat din lume. Deci, pentru moment, sunt fericit, insa vreau sa stiu daca si clubul este fericit", a subliniat el.