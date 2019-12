AC Milan, transfer BOMBA de la Barcelona! Italienii vor sa-si intareasca lotul cu un jucator a carui clauza este de 150 de milioane de euro! Tranzactia se poate face in aceasta iarna

Oficialii celor de la Milan s-au intalnit cu reprezentantii Barcelonei pentru a negocia un transfer.

Directorul tehnic al milanezilor, Paolo Maldini, s-a intalnit vinerea trecuta cu Eric Abidal si Ramon Planes, oficialii celor de la Barcelona, pentru a discuta transferul unui fundas.

Este vorba despre Jean-Clair Todibo, un tanar de perspectiva adus de catalani in luna ianuarie a acestui an de la Toulouse.

Todibo are 19 ani si 1.89 inaltime si evolueaza pe postul de fundas central. Todibo a jucat in acest sezon pentru Barcelona 2 meciuri in La Liga si unul in Champions League. Fundasul a fost titular in ultima partida din grupele Champions League, in care Barcelona s-a impus in fata lui Inter cu 2-1. Todibo a fost integralist si a reusit o prestatie foarte buna.

AC Milan a facut deja o oferta oficiala pentru jucator de 8 milioane de euro, dar catalanii vor 12 milioane. Conform presei din Italia sansele ca Milan sa mareasca oferta sunt foarte mari si transferul se poate realiza in aceasta iarna. De asemenea, cei de la Barcelona vor sa introduca si o clauza de buy-back, iar italienii sunt de acord. Tanarul fundas are o clauza de reziliere in contract de 150 de milioane de euro.

19 years of age. 19. Absolutely incredible, literally does it all from CB. More minutes needed, and after today, I’m pretty sure he’s going to get them. Jean-Clair Todibo. Remember it. pic.twitter.com/cOBOIVHdEP — totalBarça (@totalBarca) December 10, 2019