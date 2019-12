Dueluri de foc in optimile Champions League! Cum arata urnele si ce SUPER GIGANTI pot intalni Barcelona, Real Madrid sau Liverpool

Tragerea la sorti pentru optimi va avea loc luni, de la ora 13:15.

Faza grupelor a inregistrat un record anul acesta, cu 308 goluri marcate in 96 de meciuri. Mergem mai departe si privim spre faza optimilor, care se va desfasura in februarie 2020, si unde putem avea deja dueluri de gala.

La tragerea la sorti de la Nyon, 16 echipe vor fi distribuite in 2 urne valorice, in functie de pozitia pe care au ocupat-o in faza grupelor, iar restrictiile sunt urmatoarele

- echipele din aceeasi tara nu se pot intalni in meci direct, decat din sferturile de finala.

- echipele care au fost in aceeasi grupa nu pot juca din nou in meci direct, decat din sferturile de finala

Atalanta a oferit supriza acestei toamne si s-a calificat dintr-o grupa cu Man. City, Sahtior si Dinamo Zagreb, unde a pierdut primele 3 meciuri. Pe de alta parte, Ajax, semifinalista de anul trecut, Leverkusen si Inter se pot considera a fi marile perdante ale acestei faze a competitiei, toate ocupand locul al treilea in grupele lor.

Cum arata urnele

Prima urna

Bayern

PSG

Man. City

Liverpool

Juventus

Barcelona

Leipzig

Valencia

A doua urna

Real Madrid

Tottenham

Atletico Madrid

Chelsea

Napoli

Borussia Dortmund

Lyon

Atalanta

Ce meciuri putem avea

Pentru ca este in urna a doua, Real Madrid poate intalni echipe tari precul Liverpool, Man. City sau Bayern Munchen. De asemenea, madrilenii se pot duela cu Juventus, echipa la care joaca Cristiano Ronaldo, fostul superstar de pe Bernabeu.

Liverpool poate sa intalneasca, pe langa Real Madrid, pe Borrusia Dortmund sau Atletico Madrid. Varianta mai usoara pentru Klopp ar fi Atalanta.

Finalista de anul trecut, Tottenham, poate sa dea piept cu Barcelona sau PSG. Mourinho nu poate scapa nici de Juventus sau Leipzig.

Alte posibile dueluri tari din optimi:

Barcelona - Chelsea

Bayern Munchen - Atletico Madrid

Juventus - Borussia Dortmund

Man. City - Atletico Madrid

PSG - Chelsea

PSG - Atletico Madrid