SOCANT! Un suporter AC Milan a fost injunghiat pentru ca primise sortul unui jucator dupa meciul cu Bologna

AC Milan a castigat meciul din deplasare, scor 3-2, cu Bologna, insa un incident socant a avut loc dupa fluierul final.

La finalul jocului, jucatorii milanezi si-au aruncat tricourile si sorturile in sectorul dedicat fanilor lor. Acestia s-au luat imediat la cearta in tribunele Stadio Dall'Arra si, potrivit jurnalistilor italieni, o bataie a avut loc in afara stadionului. Acolo un fan l-a injunghiat in abdomen pe un altul, in incercarea de a pune mana pe echipament.

Suporterul a fost transportat in stare grava la spital, iar politia a deschis o ancheta in acest sens.

AC Milan se afla pe un dezastruos loc 10 in Serie A, cu doar 20 de puncte in 15 meciuri.