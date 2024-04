Fotbalistul de la OGC Nice care valorează 40.000.000€. ”E pe lista lui Manchester United”

După 27 de etape desfășurate în primul eșalon al Franței, Nice a înregistrat 12 victorii, șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri și se situează la 19 puncte de liderul Paris Saint-Germain.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, Jean-Clair Todibo, fotbalistul cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, prezintă interes pentru Manchester United.

”Se află pe lista lui Manchester United încă de vara trecută, dar mai multe cluburi din Premier League îl monitorizează. Internaționalul francez ar putea pleca de la Nice”, a susținut Fabrizio Romano.

