Asa bunic, asa tata, asa fiu! Daniel Maldini, nepotul lui Cesare si fiul lui Paolo, convocat pentru prima data la echipa mare a lui AC Milan

Daniele Maldini a fost inclus in lotul echipei mari pentru prima data, in meciul cu Napoli.

Dinastia Maldini continua la AC Milan! Antrenorul Stefano Pioli a decis sa-l cheme la echipa mare pe Daniel, la doar 18 ani, pe fiul lui Paolo si nepotul lui Cesare.

Paolo Maldini a jucat pentru Milan intre 1984 si 2009, scriind istorie, cu cele mai multe aparitii din Serie A - 647.

Regretatul Cesare, bunicul lui Daniel, a imbracat tricoul rossonerilor timp de 12 sezoane, dar a si antrenat echipa, cel mai recent in 2001.

"Ii place sa dea goluri, din toata familia el este singurul cu aptitudini de marcator. Pare un poet cand are mingea la picior. In rest, genetica si-a spus cuvantul, este ambidextru si are acelasi caracter in teren", a spus Paolo despre fiul sau.