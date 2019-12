SENZATIONAL! Ansu Fati a inscris golul victoriei pentru Barcelona in meciul cu Inter si a intrat in istoria Champions League! Ce performanta a reusit pustiul minune al catalanilor

Din articol VIDEO cu reusita lui Fati

Barcelona s-a impus in deplasarea de la Inter.

Barcelona s-a impus pe terenul celor de la Inter, scor 1-2 si se califica in optimile Champions League de pe primul loc. In minutul 23 Perez a deschis scorul pentru trupa lui Valverde, dar cu un minut inainte de pauza Lukaku a restabilit egalitatea. In minutul 87 Ansu Fati a marcat din pasa lui Suarez si a stabilit scorul final al intalnirii.

Cu aceasta reusita, Fati intra in istora Champions League. Este cel mai tanar marcator din istoria competitiei.

VIDEO cu reusita lui Fati