20 de meciuri de urmarit in Europa in acest weekend. Liverpool - Man. City, Bayern - Dortmund si Juve - Milan, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: meciul de titlu in Anglia (Liverpool - Manchester City), „Der Klassiker” in Germania (Bayern - Dortmund), „Il Secondo Derby D’Italia” (Juventus - AC Milan), „Klasychne derby” in Ucraina (Sahtior - Dinamo Kiev), „Choc des Olympiques” in Franta (Marseille - Lyon), „Derbi Sevillano” (Betis -FC Sevilla), „O Derby da Invicta" in Portugalia (Boavista - Porto), „G Derby” in Belgia (Genk - Gent), unul dintre meciurile importante din Olanda (Ajax - Urecht), Derby-ul Danemarcei (Midtjylland - FC Copenhaga) , „Fotia stin Akropoli” (Panathinaikos - AEK Atena), dar si multe alte intalniri tari.

Valencia - Granada (Spania, La Liga, sambata, 9 noiembrie, 17.00)

TSKA Sofia - Slavia Sofia (Bulgaria, A PFG, sambata, 9 noiembrie, 17.30)

Gaziantep FK - Galatasaray (Turcia, Super Lig, sambata, 9 noiembrie, 19.00)

Leicester - Arsenal (Anglia, Premier League, sambata, 9 noiembrie, 19.30)

Bayern Munchen - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 9 noiembrie, 19.30)

Ajax Amsterdam - FC Utrecht (Olanda, Eredivisie, duminica, 10 noiembrie, 13.15)

Borussia Monchengladbach - Werder Bremen (Germania, Bundesliga, duminica, 10 noiembrie, 14.30)

Sahtior Donetk - Dinamo Kiev (Ucraina, Premier League, duminica, 10 noiembrie, 17.00)

Nantes - Saint-Ettienne (Franta, Ligue 1, duminica, 10 noiembrie, 18.00)

Lokomotiv Moscova - FK Krasnodar (Rusia, Premier League, duminica, 10 noiembrie, 18.00)

Wolfsberger AC - FC Salzburg (Austria, Osterreichische Bundesliga, duminica, 10 noiembrie, 18.00)

Liverpool - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 10 noiembrie, 18.30)

KRC Genk - KAA Gent (Belgia, Pro League, duminica, 10 noiembrie, 19.00)

Midtjylland - FC Copenhaga (Danemarca, Superligaen, duminica, 10 noiembrie, 19.00)

Parma - AS Roma (Italia, Serie A, duminica, 10 noiembrie, 19.00)

Panathinaikos - AEK Atena (Grecia, Super League, duminica, 10 noiembrie, 19.30)

Juventus - AC Milan (Italia, Serie A, duminica, 10 noiembrie, 21.45)

Betis Sevilla - FC Sevilla (Spania, La Liga, duminica, 10 noiembrie, 22.00)

Ol. Marseille - Ol. Lyon (Franta, Ligue 1, duminica, 10 noiembrie, 22.00)

Boavista Porto - FC Porto (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 10 noiembrie, 23.00)