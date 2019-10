Daca nu-i face campioni, macar sa-i imbrace bine :)) Cine este miliardarul din lumea fashionului care vrea sa o cumpere pe AC Milan cu 1.000.000.000 euro

Din articol Americanii au refuzat deja o oferta de peste 700.000.000 euro

Daca nu vor castiga titlul in Serie A si Liga Campionilor, se vor multumi macar cu locul 1 la capitolul fashion :)

AC Milan poate ajunge pe mana miliardarului care detine brandul Louis Vuitton! Presa din Italia vorbeste despre o afacere care se poate ridica la incredibila suma de un miliard euro.

Potrivit Mediaset, Bernard Arnault, afacerist cu o avere estimata la 100 miliarde euro, este interesat de achizitionarea clubului milanez. El detine brandul de lux Louis Vuitton.

In acest moment, noteaza Mediaset, AC Milan apartine fondului de investitii Elliott Management, care a preluat clubul dupa ce chinezul Li Yonghong a ajuns in incapacitatea de a plati sumele pentru care convenise pentru preluarea clubului. Li a luat in 2017 un imprumut de 300 milioane euro de la Elliott Management pentru a cumpara AC Milan.

Daily Mail scrie ca fondul de investitii american Elliott Management a refuzat pana acum doua oferte pentru cedarea Milanului. Este vorba despre una de peste 500.000.000 euro si una de peste 700.000.000 euro.

AC Milan ocupa in acest moment locul 13 in Serie A, cu 10 puncte obtinute in 9 etape disputate.