MUTARE SOC la Barcelona! Pe cine aduc catalanii in aceasta iarna langa Messi si Suarez

Barcelona are o oferta pe masa pentru un jucator din MLS.

Carlos Vela, in varsta de 30 de ani, care a jucat pentru Arsenal, in prezent evoluand la FC Los Angeles, este dorit pe Camp Nou.

Mexicanul are 53 de goluri in 63 de partide in MLS, iar catalanii vor sa semneze cu el chiar din ianuarie. Jonathan dos Santos, coechipierul de la echipa nationala, a dezvaluit ca Vela are o oferta de la Barcelona si ca sezonul spectaculos pe care l-a avut acesta da roade.

"Are o oferta pe masa de la Barcelona, dar ramane de vazut ce se va intampla. Vela este fericit in Los Angeles, a avut un sezon fantastic, dar cand Barcelona de cauta, e o oportunitate excelenta. Sunt bucuros pentru el", a spus dos Santos.

Cei de la Barcelona nu s-au ferit niciodata sa aduca jucatori care nu mai sunt chiar tineri: Arturo Vidal si Kevin-Prince Boateng fiind cele mai recente exemple.

In trei sezoane jucate pentru Arsenal, Carlos Vela a marcat 11 goluri.