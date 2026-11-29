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Citește și: Cine este „Coco” Mihăilă, selecționerul echipei naționale de handbal feminin La nivel de club, Reistad a câștigat Liga Campionilor în 2021, alături de Vipers Kristiansand, iar cu Team Esbjerg a cucerit campionatul Danemarcei în 2023, 2024 și 2026. Individual, a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii de către IHF în 2023, 2024 și 2025. La Mondialul din 2025 a fost atât MVP, cât și golghetera competiției, cu 55 de goluri. Franța o are pe „veterana” Estelle Nze Minko Franța are în Estelle Nze Minko una dintre cele mai experimentate jucătoare din lot. La 35 de ani, handbalista de la Gyori Audi ETO KC are în palmares două titluri mondiale, cucerite în 2017 și 2023, și un titlu european, obținut în 2018. La Jocurile Olimpice a câștigat aurul la Tokyo, în 2021, și două medalii de argint, la Rio, în 2016, și Paris, în 2024. A mai obținut bronzul la EURO 2016 și argintul european în 2020.

Nze Minko a câștigat și două trofee ale Ligii Campionilor, în 2024 și 2025, alături de Gyor. În 2020 a fost desemnată MVP-ul Campionatului European, iar în 2023 a intrat în echipa ideală a Campionatului Mondial. În 2025 a fost aleasă cel mai bun inter stânga al sezonului în cadrul premiilor EHF Excellence Awards. Emma Friis, adversara pe care România o cunoaște foarte bine Emma Friis este un nume care nu le este deloc străin iubitorilor de handbal din România. Extrema stângă în vârstă de 27 de ani evoluează la CSM București și cunoaște foarte bine campionatul intern, dar și o parte dintre adversarele pe care le-ar putea întâlni la turneul final.

Daneza are deja un palmares important la nivel de echipă națională. A câștigat două medalii de argint la Campionatele Europene, în 2022 și 2024, două medalii de bronz la Campionatele Mondiale, în 2021 și 2023, și bronzul olimpic la Paris, în 2024. La EURO 2022 și EURO 2024 a fost inclusă în echipa ideală a competiției, iar la Jocurile Olimpice din 2024 a primit aceeași distincție pentru postul de extremă stânga. La nivel de club, Friis a câștigat EHF European League în 2023, alături de Ikast, și a fost desemnată MVP-ul turneului Final Four din acel sezon. A primit și premiul pentru cea mai bună extremă stânga a sezonului 2022/23 în competițiile EHF. Dione Housheer, forța ofensivă a Olandei La 27 de ani, Dione Housheer este una dintre principalele arme ale naționalei Olandei. Interul dreapta de la Gyori Audi ETO KC face parte din generația care a menținut reprezentativa batavă în elita handbalului european și mondial.

Cel mai important trofeu al carierei sale internaționale este titlul mondial cucerit în 2019, în Japonia, alături de Olanda. În 2018, a obținut și medalia de bronz la Campionatul European. La nivel de club, Housheer a câștigat Liga Campionilor în 2025, cu Gyor, după ce a mai evoluat pentru Odense și Nykobing Falster. În sezonul 2024/25, a înscris 91 de goluri în Liga Campionilor, iar în stagiunea următoare a încheiat competiția cu 106 reușite. În 2025/26 a fost desemnată cel mai bun inter dreapta al sezonului în cadrul premiilor EHF Excellence Awards. Katrin Klujber, arma principală a Ungariei Un duel cu Ungaria are întotdeauna o încărcătură specială pentru România, iar Katrin Klujber este una dintre jucătoarele care pot complica serios planurile „tricolorelor”. La 27 de ani, handbalista de la FTC-Rail Cargo Hungaria este un reper al naționalei maghiare și una dintre cele mai importante soluții ofensive ale acesteia.

Klujber a câștigat medalia de bronz la Campionatul European din 2024, iar în acel turneu a fost golghetera competiției, cu 60 de goluri. A fost inclusă în echipa ideală a EURO 2022 și EURO 2024, dar și în echipa ideală a Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024. La nivel de tineret, a cucerit aurul la Campionatul Mondial U20 din 2018 și bronzul la EURO U19 din 2017. În competițiile de club, a câștigat Cupa EHF în 2016, alături de Dunaujvaros. După transferul la Ferencvaros, a devenit campioană a Ungariei în 2021 și 2024 și a cucerit Cupa Ungariei în 2022, 2023, 2024 și 2025. În 2023, a ajuns și în finala Ligii Campionilor cu FTC. Când joacă România la EHF EURO 2026 România face parte din grupa B, care se va disputa la Cluj-Napoca, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. „Tricolorele” vor avea parte de un debut dificil, în fața uneia dintre marile favorite ale competiției. Programul României în faza grupelor: 4 decembrie, ora 21:00: România – Norvegia

6 decembrie, ora 18:30: România – Macedonia de Nord

8 decembrie, ora 18:30: România – Elveția Toate partidele de la EHF EURO 2026, din perioada 3-20 decembrie, vor fi transmise în exclusivitate pe Pro Arena și VOYO.

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