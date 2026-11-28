După un sezon în care a marcat 20 de goluri pentru Universitatea Cluj, Jovo Lukic a ajuns în atenția celor de la FCSB, dar și pe lista unor cluburi din străinătate. În toamnă, Gigi Becali anunța că oferă 1,5 milioane de euro în schimbul bosniacului, însă formația ardeleană s-a opus mutării.

Shandong Taishan îl vrea pe Jovo Lukic. Noul antrenor sârb a cerut transferul atacantului

Acum, presa chineză scrie Jovo Lukic ar putea ajunge, în iarnă, la Shandong Taishan, formație care a încheiat pe locul 4 ultima ediție de campionat.

În urmă cu câteva zile, Shandong Taishan a decis să schimbe antrenorul și l-a numit în funcție pe Dragan Stojkovic (61 de ani), fostul selecționer al Serbiei, care ar fi cerut personal transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj, susține publicația Sohu.

La formația chineză, Lukic este văzut drept înlocuitorul ideal pentru brazilianul Zeca (29 de ani), cel care și-a încheiat contractul cu Shandong Taishan, după trei sezoane.

"Primul lucru pe care l-a făcut noul antrenor Stojkovic după preluarea echipei a fost să renunțe la o parte dintre jucătorii străini. Zeca și Madrudda sunt foarte aproape de plecare, iar bugetul salarial eliberat ar urma să fie folosit pentru transferul lui Lukic, golgheterul Superligii României", au scris chinezii.

Prima ofertă a chinezilor, refuzată de U Cluj, care vrea 3 milioane de euro

Sohu scrie că Shandong Taishan a făcut deja o primă ofertă pentru Lukic, în valoare de 1,3 milioane de euro, care a fost refuzată de U Cluj. Ardelenii ar aștepta cel puțin 3 milioane de euro în schimbul celui care a înscris deja 12 goluri în actuala stagiune.

Chinezii anunță însă că subiectul nu este închis, iar Shandong Taishan și U Cluj ar putea ajunge la un acord, în cele din urmă, pentru transferul lui Jovo Lukic.

"Discuțiile sunt în desfășurare, însă adevărata bătălie abia urmează să înceapă.

Shandong Taishan ar putea insista și majora oferta, Lukic ar putea pune presiune pe actualul său club pentru a fi lăsat să plece sau negocierile dintre cele două părți ar putea eșua definitiv, fiecare urmând să se orienteze către alte variante. Toate aceste scenarii sunt posibile", a mai scris Sohu.