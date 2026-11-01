CSM Bucureşti a urcat provizoriu pe primul loc în Liga Naţională de handbal feminin după ce a învins-o pe nou-promovata CSM Iaşi 2020 cu scorul de 33-13, duminică, în deplasare, în etapa a 8-a.

CSM Iași - CSM București 13-33, cu 14 jucătoare marcând pentru vicecampioană și cu Mina Novovic înscriind 8 dintre cele 13 goluri ale gazdelor

Vicecampioana a avut nu mai puţin de 14 jucătoare care au marcat în acest meci, Emma Friis remarcându-se cu 5 goluri.

Mina Novovic s-a remarcat de la gazde, cu 8 goluri.

Corona Brașov - Dunărea Brăila 34-19

CSM Corona Braşov a învins-o categoric pe HC Dunărea Brăila, cu 34-19 (19-10), în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

Karolina Kochaniak a marcat 8 goluri pentru Corona, Magda Natalia Balsam 6, iar portarul Renata Lais De Arruda a reuşit 15 intervenţii.

De la Dunărea s-au evidenţiat Valeria Kirdiaşeva (5 goluri), Ioana Rebeca Necula (4) şi Cristina Laslo (4).

Minaur Baia Mare - CSM Slatina 27-30 și HC Zalău - CSM Târgu Jiu 26-26 cu gol în ultima secundă

CS Minaur Baia Mare a pierdut acasă cu CSM Slatina, 27-30, oaspetele fiind conduse de Greta Kacsor (9 goluri) şi Amelia Julia Lundbaeck (8 goluri), fostă jucătoare la Minaur.

În altă partidă, HC Zalău a remizat cu CSM Târgu Jiu, 26-26, în Sala ''Gheorghe Tadici''.

Oaspetele au egalat în ultima secundă, prin Emma Hrvatin, din aruncare de la 7 metri.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 15 puncte (8 jocuri)

2. CS Gloria Bistriţa 14 (4)

3. HC Dunărea Brăila 12 (8)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 11 (8)

5. CS Rapid Bucureşti 9 (7)

6. SCM Universitatea Craiova 9 (7)

7. CSM Slatina 9 (8)

... Agerpres