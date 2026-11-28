După FCSB - FK Csikszereda 2-0, Gigi Becali a anunțat că Ofri Arad, care a fost introdus la pauză și schimbat de Laurențiu Reghecampf înaintea meciului, va fi trimis la echipa secundă.

Gigi Becali: "Ne lipsește un fundaș drepata. Cred că îi mulțumim lui Crețu pentru tot ce a făcut până acum"

De asemenea, omul de afaceri a anunțat ce posturi va viza în fereastra de mercato din iarnă și a transmis că va aduce și un fundaș dreapta la FCSB. Gigi Becali nu mai este mulțumit de prestațiile veteranului Vali Crețu, care va împlini 38 de ani în luna ianuarie.

Valentin Crețu are contract până în vară cu FCSB, însă clubul are posibilitatea să rezilieze unilateral contractul până în iarnă. Gigi Becali dădea asigurări, în urmă cu câteva săptămâni, că fundașul dreapta va rămâne până la finalul sezonului.

Gigi Becali i-a transmis un avertisment și lui David Miculescu. În cazul în care extrema dreaptă nu își va ridica nivelul, patronul anunță că va fi trecut pe banca de rezerve.

"Ne lipsește și un fundaș dreapta. Cred că îi mulțumim lui Crețu pentru tot ce a făcut până acum, dar nu îl mai văd cum era el. Ne mai trebuie un atacant, o extremă dreapta în locul lui David Miculescu.

Ne trebuie un număr 6, o extremă, un atacant, un decar și un fundaș dreapta.

La Miculescu, depinde de el. Dacă va fi cel de acum doi-trei ani, nu am nevoie de un nou titular, aduc o rezervă pentru el. Dacă va fi cel care joacă de un an așa, am nevoie de titular. Nu poți câștiga meciuri așa dacă atacanții din bandă nu fac diferența", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.