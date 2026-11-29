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UPDATE Mihai Mironică a comentat ieșirea antrenorului Laurențiu Reghecampf la adresa lui Ofri Arad, schimbat repede în FCSB - FK Csikszereda 2-0: ”S-au mai văzut la FCSB jucători intrați pe parcurs și scoși apoi de pe teren. Ce n-am văzut a fost însă reacția lui Reghecampf - îl umilești pe Arad, nu am pomenit așa ceva. Să-l vezi așa pe antrenor... este greu de înțeles. Un gest care nu era de justificat”.

Robert Niță a completat: ”La FCSB s-au mutat problemele fotbalistice spre birou, după declarațiile patronului și plecarea lui Mihai Stoica. Dar până la urmă de rezultate răspunde Reghecampf, el este responsabil. Ofri Arad nu a făcut într-adevăr un joc bun, el l-a introdus, el l-a scos, probabil este cel mai urât lucru pentru un jucător”.

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Astăzi, de la ora 10:05, Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații lui Andrei Grecu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea este difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, în direct pe VOYO SPORT 1, în intervalul orar 10:05 - 12:00.

Niță, avertisment după numirea lui Iordănescu la Watford: „Va avea nevoie de noroc”

Știind foarte bine parcursul lui Edi Iordănescu în cariera de antrenor, Robert Niță e de părere că cei de la Watford i-au oferit toate garanțiile că echipa poate fi salvată din lupta pentru retrogradare.

Totuși, oficialul Rapidului a avertizat. Motivul? Pasul în Championship va fi o reală provocare, în condițiile în care Watford nu o duce bine, iar în anumite meciuri Edi Iordănescu va avea nevoie și de noroc.

În cazul în care fostul selecționer va reuși, Robert Niță e convins că acesta va avea un cuvânt important de spus în fotbalul englez.

„Eu nu cred că se arunca și semna dacă nu avea promisiuni și garanții că lucrurile vor sta bine. Un antrenor de acest nivel nu se entuziasmează că îl caută cineva din Anglia. Cum a stat un an acasă, mai stătea 3 luni. Îl știm pe Edi, el vrea toate lucrurile structurate bine, să aibă putere deplină. E un pas înainte și în același timp o provocare.

Dacă va reuși în aceste 6 luni, va deveni unul dintre antrenorii importanți acolo. Va fi un antrenor despre care se va vorbi. Vor crește pretențiile, dar la nivel profesional va fi fantastic pentru Edi.

Știm că muncește, are nevoie de puțin noroc. Echipa nu o duce bine acum. La fel de adevărat e că, dacă echipa o ducea bine în clasament, probabil nu ajungea acolo. Este o provocare, va antrena iar zi de zi. Este cu totul și cu totul altă muncă la nivel de club”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.