Real Madrid - Alaves, duel contând pentru etapa a 14-a din La Liga, s-a terminat cu victoria surprinzătoare a oaspeților, scor 1-2.
Real Madrid, învinsă pe Santiago Bernabeu de Alaves
Oaspeții au deschis scorul în minutul 22, când Toni Martinez a profitat de o mare greșeală comisă de Dean Huijsen, care i-a oferit involuntar o pasă de gol. Ibrahima Konate a fost aproape să respingă mingea de pe linia porții din alunecare, însă nu a putut să repare eroarea lui Huijsen.
Deportivo Alaves s-a desprins la 2-0, în minutul 61, când Angel Perez l-a driblat pe Thibaut Courtois și a punctat cu poarta goală. Perez a primit pasa decisivă de la Mariano Diaz, fostul atacant al „Los Blancos”.
Madrilenii au început să spere în minutul 69, când Kylian Mbappe a redus din diferență din pasa lui Jude Bellingham. Mbappe a driblat în careu și a șutat, iar execuția sa a fost deviată suficient cât să îl păcălească pe portarul Antonio Sivera.
Același Bellingham a văzut cartonașul roșu în minutul 88, după consultarea VAR, când a simulat în careul advers într-o tentativă de a obține un penalty.
Situația luptei la titlu din La Liga
În urma acestei înfrângeri, Real Madrid a rămas cu 33 de puncte în 14 meciuri și a coborât pe locul trei în La Liga, fiind depășită de rivala concitadină Atletico (ajunsă la 34 de puncte după ce a învins-o pe Elche în deplasare cu 3-2).
Barcelona rămâne lider în campionatul Spaniei cu 36 de puncte și se poate desprinde la șase „lungimi” de marea rivală Real Madrid, dacă o învinge astăzi în deplasare pe A Coruna (17:15).
De cealaltă parte, Alaves a ajuns la 19 puncte și a urcat cel puțin provizoriu pe locul opt în La Liga.