Echipele Germaniei şi Norvegiei s-au calificat, marţi, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, după victorii clare.

Germania, după 30-23 cu Brazilia, și Norvegia, după 32-23 cu Muntenegru, sunt primele două echipe calificate în semifinale



Germania, una dintre echipele gazdă, a dispus de Brazilia cu cu 30-23, Dortmund, ajungând în careul de aşi al competiţiei pentru prima oară din 2007.

Antje Doell (6 goluri), Emily Vogel (5), Viola Leuchter (4) şi Nina Engel (4) au fost cele mai bune marcatoare ale gazdelor, în timp ce portarul Katarina Filter a avut 14 intervenţii.

De la învinse, Jessica Quintino Ribeiro (Minaur Baia Mare) a reuşit 3 goluri, iar Larissa Fais Munhoz Araujo (Corona Braşov) 2, în timp ce portarul Renata Arruda (Gloria Bistriţa) a avut 10 intervenţii.

Germania vs Franța sau Danemarca, Norvegia vs Olanda sau Ungaria pentru un loc în marea finală



Campioana olimpică Norvegia a trecut de Muntenegru cu 32-23, după o primă repriză excelentă (19-11). Henny Ella Reistad (foto) a înscris 9 goluri pentru scandinave, iar Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea) 2.

De la învinse, Djurdjina Jaukovic a marcat 8 goluri, iar Tatjana Brnovic 2, ambele fiind de la CSM Bucureşti.

În penultimul act, Norvegia va juca împotriva Olandei sau a Ungariei, în timp ce Germania va înfrunta Franţa sau Danemarca.

Info: Agerpres

Foto: NTB

