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Echipa la care a fost fostul selecționer a fost prezentat zilele trecute a remizat cu ultima clasată din Championship, Derby, scor 0-0.

Derby a avut ocaziile mai periculoase și a avut și un gol anulat. Totuși, nici Watford nu a dus lipsă de ocazii de gol, șanse pe care noii elevi ai lui Iordănescu Jr nu au reușit să le concretizeze. Iordănescu a avut parte și de prima lovitură la Watford. În prima repriză, Soumalia Coulibaly s-a accidentat și nu a mai putut continua jocul.

Derby - Watford 0-0

Min. 90+8: Finalul meciului! Min. 87: Ocazie Derby! Ravaglia are o nouă intervenție bună, de această dată la șutul lui Szmodics din afara careului. Min. 85: Ocazie Watford! Baah șuteză din afara careului, însă Zetterstrom reușește să intervină. Min. 71: Ocazie Derby! Șutul lui Hedges din afara careului trece pe lângă poartă. Min. 57: Ocazie Watford! Vata șutează din partea stângă, dar încercarea sa este blocată. Min. 55: Ocazie Watford! Bravo prinde spațiul porții cu un șut din afara careului, dar Zetterstrom reușește să rețină. Min. 49: Ocazie Derby! Clark șutează din careu cu dreptul, dar trimite peste poarta lui Watford Min. 45+3: Finalul primei reprize! Min. 33: Edi Iordănescu are probleme! Coulibaly se accidentează, iar antrenorul român este forțat să schimbe. Îl trimite în teren pe Mlacic. Min. 28: Ocazie Watford! Payero șutează cu piciorul drept din afara careului, însă mingea trece puțin pe lângă poartă. Min. 24: Ocazie Watford! Bravo șutează din interiorul careului, însă balonul trece pe lângă poartă.

Min. 19: Gol anulat pentru Derby! Gazdele trimit mingea în poarta lui Ravaglia, dar golul este anulat pentru un fault în atac. Min. 14: Ocazie Watford! Traore șutează din afara careului, dar mingea trece pe lângă poarta lui Derby. Min. 7: Ocazie Derby! Ravaglia intervine salvator la un șut și păstrează scorul neschimbat.

Derby: Zetterstrom - Sanderson, Clarke, Hedges - Ward, Clark, Fraulo, Ozoh, Robinson - Salvesen, Morris Watford: Ravaglia - Traore, Keben, Coulibaly, Kayembe - Payero, Kyprianou, Bravo - Nabizada, Kjerrumgaard, Vata

Astăzi, de la ora 17:00, Edward Iordănescu debutează pe banca lui Watford în meciul din Championship cu ultima clasată Derby County. Noua echipă a fostului selecționer al României ocupă locul 20 (din 24) după 17 etape jucate în liga a doua engleză. ”Iordănescu este pregătit pentru provocarea Watford, pe care o vede în același timp și ca pe o oportunitate”, a scris BBC înaintea debutului românului. Iordănescu, la prima conferință la Watford: cine este "cel mai mare inamic" Edi Iordănescu a sosit miercuri în Anglia, a asistat din tribună la eșecul contra lui Blackburn (0-1), joi a condus primul antrenament, iar vineri dimineață a participat la conferința de presă premergătoare jocului cu Derby County (sâmbătă, ora 17:00). Fostul selecționer preia Watford de pe locul 20 din 24, cu 10 eșecuri în ultimele 15 etape, iar înaintea meciului cu ultima clasată Derby a recunoscut că timpul este cel mai mare inamic al său. "Sunt mândru, onorat și fericit că sunt aici. În același timp, sunt conștient de provocarea care există. Cred că experiența dobândită de mine mă va ajuta. Am găsit oameni de calitate aici, care ne pot ajuta să redresăm situația actuală și să începem să producem rezultate. Nu vreau să fac promisiuni. Știu că fanii nu sunt fericiți acum, iar cuvintele mele nu ar fi suficiente. E nevoie de fapte și de multă muncă. Cel mai mare inamic al meu, în acest moment, este timpul. Trebuie să fac lucrurile să meargă, iar astăzi este prima mea zi cu întreaga echipă la antrenament. E nevoie să acționăm rapid pentru a redresa situația. Am vrut să înțeleg foarte clar obiectivele clubului. Când am dat răspunsul final, am fost conștient de tot ceea ce va urma. Sunt încrezător că putem face lucruri bune împreună. Mizez pe potențialul echipei, care este una dintre cele mai tinere din campionat", a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.

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