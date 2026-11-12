CS Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti au obţinut victorii clare, miercuri seara, în etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
CSM Târgu Jiu - Gloria Bistrița 24-34 și campioana continuă să fie lider
Campioana Gloria Bistriţa a dispus de CSM Târgu Jiu cu scorul de 34-24 (15-9), în deplasare.
Johanna Reichert a marcat 9 goluri pentru învingătoare, Danila So Delgado 8, Yaroslava Burlachenko 5, Helena Simao Paulo 5 etc.
Mariana Lopes, proaspăt transferată de la Rapid, a înscris 2 goluri.
CSM București - Corona Brașov 38-26
Vicecampioana CSM Bucureşti, la primul său meci cu Iulia Curea antrenor principal după plecarea muntenegrencei Bojana Popovic, a întrecut-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 38-26 (19-14), în Sala Apollo din Capitală.
Emma Friis a marcat 10 goluri pentru ''tigroaice'', Valeria Maslova a reuşit 5 goluri, iar Kristina Sirum Novak şi Tatijana Brnovic au înscris câte 4 goluri.
Sorina Grozav a înscris 7 goluri pentru Corona.
”Victorie categorică pentru echipa noastră astăzi, un joc solid și două puncte importante în clasamentul Ligii Florilor! 🏆
Ne vedem și duminică, la Sala Polivalentă, pentru returul cu Brest 🎫🫴🏻”, a postat la final CSM București.
Clasamentul din Liga Florilor
1. CS Gloria Bistriţa 19 puncte (9 jocuri)
2. CSM Bucureşti 17 (9)
3. HC Dunărea Brăila 14 (10)
4. SCM Râmnicu Vâlcea 13 (9)
5. SCM Universitatea Craiova 13 (9)
6. CS Rapid Bucureşti 11 (9)
7. CSM Slatina 11 (9)
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Info: Agerpres