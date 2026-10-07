Henny Reistad a semnat cu Brest. Vyakhireva și Valentini negociază transferul

Norvegianca Henny Reistad (27 de ani) o va părăsi pe Team Esbjerg la finalul sezonului în curs. Transferul starului handbalului feminin a fost deja anunțată la Brest, campioana Franței și semifinalista Champions League în sezonul trecut (26-32 cu CSM București, în finala mică a Final Four). În lotul "Rebelelor" se află deja jucătoare cunoscute, precum Coralie Lassource, Pauline Coatanea, Meline Nocandy, Tamara Horacek și Daria Michalak (ex- HC Dunărea Brăila).

Reistad, care are trei titluri de cea mai bună jucătoare a anului la nivel mondial, ar putea avea alte două colege celebre. Clubul din Bretania se află în discuții avansate cu Anna Vyakhireva (Rusia / 31 de ani / Odense Handbold / campioană olimpică - 2016, vicecampioană olimpică - 2020, vicecmapioană europeană - 2018) și Chloe Valentini (Franța / 31 de ani / Metz Handball / campioană olimpică - 2020, campioană mondială - 2023).

Norvegianca are un CV cu adevărat impresionat

Henny Reistad (27 de ani) este născută la Baerum (regiunea Marele Oslo) și a fost juniorară la Helset IF. La nivel de senioare a fost sub contract cu Stabaek IF (2015-2018), Vipers Kristiansand (2018-2021), Team Esbjerg (2021-2027) și Brest Bretagne Handball (2027-). A strâns 124 de meciuri și 579 de goluri pentru Norvegia.

În palmaresul său se găsesc medalii la Jocurile Olimpice (aur - 2024 / bronz - 2020), Campionatele Mondiale (aur - 2021, 2025 / argint - 2023) și Campionatele Europene (aur - 2020, 2022, 2024). De asemenea, cu echipa de club a câștigat Champions League (2020 - 2021 / + locuri 3, în sezoanele 2018 -2019, 2023-2024, 2024-2025), campionate în Norvegia (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 / + Cupa Norvegiei - 2018, 2019, 2020) și Danemarca (2023, 2024, 2026 / + Cupa Danemarcei - 2021, 2022, 2023, 2024).

La nivel individual a fost premiară cu IHF World Player of the Year (2023, 2024, 2025), titluri de MVP la Campionatele Mondiale (2023, 2025), Campionatele Europene (2022) și EHF Champions League Final Four (2021). A fost Player Of The Year în Norvegia (2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) și are în CV titlurile de golgheteră a CM 2025, Champions League (2022-2023, 2024-2025), Danish Handball League (2021-2022, 2022-2023), Best Player of Eliteserien (2018-2019, 2020-2021) și Danish League Player of the Year (2021, 2022, 2023, 2024).

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