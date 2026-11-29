Gigi Becali a transmis la PrimaSport că ambii fotbaliști vor părăsi lotul în pauza de iarnă. Patronul roș-albaștrilor i-a mulțumit apărătorului lateral pentru activitatea începută în 2019 la clubul bucureștean, dar a stabilit că acesta nu va mai face parte din echipă în a doua jumătate a sezonului.

Deși FCSB a câștigat partida din Ghencea cu Csikszereda , scor 2-0, prin reușitele lui Dawa (39) și Drăguș (45+2), finanțatorul echipei, Gigi Becali , nu a fost mulțumit de evoluția unor jucători. Succesul din etapa a 17-a a oprit o serie de patru meciuri fără victorie, însă Ofri Arad (28 de ani), introdus la pauză și scos în minutul 78, și integralistul Valentin Crețu nu au scăpat de criticile patronului.

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FC Voluntari, principala opțiune pentru fundaș

Destinația cea mai probabilă pentru jucătorul de 37 de ani este FC Voluntari, formație care i-ar permite să rămână în primul eșalon. În urmă cu două luni, după un incident petrecut la un antrenament, Crețu fusese aproape de a pleca de la FCSB și ajunsese deja la un acord cu gruparea ilfoveană, însă mutarea nu s-a mai concretizat atunci.

La momentul respectiv, FC Voluntari îi propusese un salariu lunar de 7.000 de euro, cu 3.000 de euro mai mic decât cel pe care fundașul îl încasează la FCSB. În actuala stagiune, Crețu a bifat 14 meciuri în tricoul roș-albastru și a oferit o pasă decisivă.

Schimbarea de poziție a lui Gigi Becali apare la mai puțin de două săptămâni după ce susținea că vrea să îl păstreze pe fundaș cel puțin până în vara anului 2027. „Fără Crețu, praf! Pe bune! Crețu are până în vară (n.r. contract), dar noi aveam dreptul să-i reziliem acum, în iarnă, dar îl ținem. O să-i dăm 50.000 de euro să accepte să joace, altfel nu-l lasă nevasta (n.r. râde)”, a spus finanțatorul la jumătatea lunii noiembrie.