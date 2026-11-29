Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 13-a din Serie A.

A revenit Lautaro Martinez! Gol și pasă de gol

Lautaro Martinez a revenit după accidentare şi are poftă de joc! Argentininanul a deschis scorul în meciul dintre Inter şi Genoa, în minutul 29, iar în minutul 40 a oferit pasa decisivă pentru Marcus Thuram, care a majorat avantajul gazdelor.

Dimarco a avut un gol anulat de VAR în minutul 44, însă campioana Italiei a intrat cu o diferenţă de trei goluri la cabine, după ce Petar Sucic a transformat un penalty, în al treilea minut al prelungirilor.

După reluare, Marcus Thuram a înscris, din nou, în minutul 54, pentru scorul final, Inter Milano – Genoa 4-0.