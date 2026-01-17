În Grupa D de la EHF EURO 2026, Slovenia a învins selecţionata Muntenegrului la limită, cu 41-40 (19-18), iar echipa Insulelor Feroe a remizat cu Elveţia, 28-28 (16-13), LIVE EXCLUSIV pe VOYO.

Slovenia - Muntenegru 41-40, direct în istoria handbalului



Acest Slovenia - Muntenegru 41-40 a intrat deja în istoria handbalului: a fost meciul cu cele mai multe goluri marcate în istorie (81), la Campionate Mondiale, Campionate Europene sau Jocuri Olimpice!

Branko Vujovic, interul stânga de la Dinamo, a fost desemnat jucătorul partidei.

Cu cele 11 goluri marcate, ”dulăul” este și cel mai bun marcator de la acest Campionat European.

De remarcat că pe teren au fost șase jucători cu numele Vujovic, cinci la Muntenegru și unul la Slovenia!

Într-un alt meci disputat vineri seara, Ungaria a dispus de Polonia cu 29-21 în Grupa F, pivotul maghiar Miklos Rosta de la Dinamo marcând 4 goluri pentru învingători.

Dinamo, mândră de ”dulăii” de la EHF EURO 2026

