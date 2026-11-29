Campioana en-titre Bayern Munchen, care a evoluat în inferioritate numerică toată repriza secundă, a încheiat nedecis, scor 0-0, partida disputată în deplasare cu Hamburger SV, sâmbătă, în cadrul etapei a 11-a din Bundesliga.

Bayern, doar 0-0 la Hamburg, după o repriză jucată în zece

În minutul 44, căpitanul bavarezilor, Joshua Kimmich, a văzut cartonaşul roşu direct, după ce l-a tras de păr pe norvegianul Alexander Rossing-Lelesiit, lăsându-şi astfel echipa în 10 oameni.

Bayern, care a dominat jocul până la această eliminare, a rezistat atacurilor gazdelor în repriza secundă, pentru a se întoarce cu un punct din nordul Germaniei şi a-şi păstra astfel invincibilitatea în actuala ediţie din Bundesliga.

Echipa antrenată de Vincent Kompany, aflată la a doua remiză consecutivă în campionat, după cea de săptămâna trecută cu FC Koln (1-1) ocupă locul secund în clasament, la un punct în spatele liderului Borussia Dortmund, care va primi duminică vizita formaţiei Bayer Leverkusen.

Paderborn - Schalke 8-1

Într-un alt meci disputat sâmbătă, SC Paderborn (foto) a învins pe teren propriu, cu scorul de 8-1, formaţia Schalke 04 Gelsenkirchen, semnând astfel cea mai clară victorie a sa în Bundesliga.

Stefano Marino a reuşit un hat-trick pentru gazde (39, 45+4 şi 57) în acest duel al nou promovatelor, celelalte goluri ale învingătorilor fiind marcate de Jano ter Horst (21), Steffen Tigges (55), Deniz Zeitler (73), Gabriel Vidovic (85 - din penalty) şi Felix Gotze (90+5). Oaspeţii au înscris golul de onoare prin Adil Aouchiche (55)

În urma acestei victorii, a treia de la debutul sezonului, SC Parderborn a urcat pe locul 9 în clasament, cu 13 puncte, în timp ce Schalke 04 a rămas pe locul 16, cu 7 puncte.

Rezultatele și marcatorii din etapa 11 din Bundesliga

Vineri

Werder Bremen - Borussia Monchengladbach 3-3

Au marcat: Dinkci (38, 85), Fullkrug (90+2), respectiv Diks (27 -penalty), Honorat (46, 78).

Sâmbătă

FSV Mainz - Union Berlin 2-1

Au marcat: Tietz (85), Caci (90+2), respectiv Haberer (37).

Hamburger SV - Bayern Munchen 0-0

FC Koln - Elversberg 5-0

Au marcat: Bulter (8, 39, 63), El Mala (16, 68).

SC Parderborn - Schalke 04 8-1

Au marcat: Ter Horst (21), Marino (39, 45+4, 57), Tigges (55), Zeitler (73), Vidovic (85 - penalty), Gotze (90+5), respectiv Aouchiche (55).

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2-2

Au marcat: Promel (42), Jaquez (53), respectiv Knauff (45+2), Ebnoutalib (62).

Clasamentul din Bundesliga

1. Borussia Dortmund 24 puncte

2. Bayern Munchen 23

3. SC Freiburg 22

4. RB Leipzig 21

5. Bayer Leverkusen 19

6. Werder Bremen 19

7. Eintracht Frankfurt 16

8. VfB Stuttgart 14

... Agerpres