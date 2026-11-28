Edward Iordănescu tocmai a luat pulsul ligii secunde engleze și duelul de astăzi, cu Derby în deplasare, i-a confirmat ceea ce știa deja: în Championship, meciurile sunt pe viață și pe moarte!

Chiar dacă Derby – Watford a fost o întâlnire între două formații în suferință, ritmul a fost sufocant. Cu ocazii de ambele părți pe un gazon îmbibat cu apă, extrem de dificil. În acest context, Watford, carea venea după două înfrângeri succesive, și-a creat mai multe ocazii de gol. Finalmente însă, partida pe terenul ultimei clasate s-a încheiat cu o remiză albă.

Watford, doar al doilea punct afară, în acest sezon

Faptul că noul antrenor a reușit să organizeze defensiva – Watford luase cinci goluri, în ultimele două meciuri – e deja un prim semn bun. Și mai e unul! Cu Edi pe bancă, Watford tocmai a câștigat al doilea punct, în deplasare, în acest sezon. Până la venirea fostului selecționer, Watford avea un bilanț catastrofal, în partidele de afară: 1 egal, 7 înfrângeri, golaveraj 4-18!

Inclusiv după remiza de astăzi cu Derby (0-0), Watford rămâne cea mai slabă echipă din Championship, în ierarhia întocmită pe baza punctelor adunate, în deplasare.