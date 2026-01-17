Selecţionata Danemarcei, viitoarea adversară a României, a învins echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 36-24 (17-12), vineri seara, la Herning (Danemarca), într-un meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia.



Simon Pytlick, cu 9 goluri, şi Mathias Gidsel, cu 8 goluri, au fost cei mai buni marcatori ai danezilor, campionii mondiali şi olimpici en titre, finalişti la EURO 2024.

Martin Serafimov, cu 6 goluri, s-a remarcat de la învinşi.



Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15), vineri seara, în primul meci din grupă.



România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei, la Herning (21:30).



În Grupa D, Slovenia a învins selecţionata Muntenegrului la limită, cu 41-40 (19-18), iar echipa Insulelor Feroe a remizat cu Elveţia, 28-28 (16-13).



Ungaria a dispus de Polonia cu 29-21, în Grupa F, pivotul Miklos Rosta (CS Dinamo Bucureşti) marcând 4 goluri pentru învingători. Islanda a surclasat Italia cu 39-26. Christian Manojlovic (SCM Timişoara) a reuşit 3 goluri pentru italieni.

agerpres

