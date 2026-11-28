Laurențiu Reghecampf l-a introdus pe Ofri Arad la pauza meciului cu Csikszereda, când FCSB conducea deja cu 2-0. Mijlocașul israelian a fost însă schimbat de Laurențiu Reghecampf după doar 32 de minute, antrenorul țipând la fotbalistul său în momentul schimbării.

Gigi Becali anunță că îl trimite pe Ofri Arad la echipa secundă de la FCSB

După meci, Gigi Becali a felicitat decizia lui Laurențiu Reghecampf, spunând că ar fi procedat la fel. Patronul de la FCSB a anunțat că nu va mai miza pe Ofri Arad, care va fi trimis la echipa a doua.

"Este prima dată în viața mea de când sunt în fotbal. Nu mai era MM pe bancă să le zic să-l schimbe pe Arad. Și când am văzut schimbarea... așa ceva? Am fost gând în gând!

Prima dată în viața mea când s-a întâmplat așa ceva. Eu voiam să dau telefon să-l scot. Și uite că a făcut Reghe, bravo lui și îl felicit că a făcut așa ceva. Nu se poate! Toate mingile să le dai la adversar? Intri în situația în care intri, ești relaxat. Joacă, mă, fotbal! Tu dai mingi la adversari, călcâie.

Ofri Arad nu va pleca, are omul contract, dar o să joace la echipa a doua. N-ai ce să faci cu el. Dacă îl bagi la 2-0... nu se poate așa ceva", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.