CSM Volei Alba Blaj şi-a luat revanşa după ce a pierdut Supercupa României în faţa formaţiei ilfovene (0-3).

Nicole van de Vosse , cu 13 puncte, a fost cea mai bună de la CSO Voluntari, care venea după un prim meci în grupele CEV Champions League, pierdut cu 2-3 în Germania.

Vittoria Piani (14 puncte) şi Elina Maria Rodriguez (12) s-au evidenţiat de la vicecampioane.

CSM Volei Alba Blaj a învins campioana CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-0 (25-23, 25-7, 25-18), sâmbătă, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'' din Voluntari, într-un meci din etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin.

Într-un derby bucureştean, CS Dinamo a dispus de CS Rapid cu 3-0 (25-18, 25-12, 25-14), condusă de Tereza Hrusecka (12 puncte) şi Anneclaire ter Brugge (11).

A fost a opta victorie pentru trupa din Ștefan cel Mare din tot atâtea meciuri (campionat + cupele europene), opt meciuri în care dinamovistele nu au pierdut decât un singur set!

”VICTORIE 🫶🏻

Rămânem neînvinși în campionat! A șaptea victorie consecutivă vine în etapa 9 din Divizia A1!

Cele mai multe puncte au fost realizate de Tereza Hrusecka, 12, secundată de Anneclaire Ter Brugge cu 11.

Au fost trei seturi controlate în totalitate de echipa antrenată de Milos Gavrilovic, care se pregătește de returul din CEV CUP - miercuri, 2 decembrie, ora 18:00 vs Mladost Zagreb!”, a precizat la final CS Dinamo Volei (foto).

CSM Bucureşti a întrecut-o pe CSM Corona Braşov cu 3-1 (25-19, 18-25, 25-23, 25-16), în Sala Polivalentă Elite, condusă de Elen Vilas Boas Braga Trugillo (23 puncte), informează Agerpres.

CSU Medicina CNUE Târgu Mureş a pierdut acasă cu CSM Lugoj, scor 1-3 (25-20, 24-26, 17-25, 11-25).

Clasamentul din Divizia A1 la volei feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 22 puncte (9 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 21 (7)

3. CSO Voluntari 20 (9)

4. CSM Lugoj 14 (8)

5. CSM Corona Braşov 14 )8)

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