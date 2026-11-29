În partida disputată pe Estadio de la Cartuja din Sevilla, în etapa a 14-a din La Liga, internaționalul român a fost aproape să deschidă scorul în minutul 20. Centrarea sa șutată a lovit bara laterală a porții gazdelor, însă echipa madrilenă a obținut în cele din urmă victoria prin golul marcat de Jorge de Frutos în minutul 72, din pasa decisivă a lui Isi Palazon.

Jurnalist spaniol, despre Andrei Rațiu: „Titanic”

Evoluția apărătorului dreapta nu a trecut neobservată în Spania, unde există voci care s-au arătat surprinse de faptul că românul evoluează în continuare la Rayo Vallecano. Jurnalistul Jonay Amaro, de la Offside Sports, a lăudat impactul lui Rațiu în jocul madrilenilor și l-a descris într-un singur cuvânt: „titanic”.

„Este un miracol faptul că Rayo Vallecano mai are un jucător precum Andrei Rațiu. Când este la capacitate maximă, ridică nivelul întregii echipe și, cel mai important, îi ajută și pe ceilalți să crească în repriza a doua, atunci când rolul său devine mult mai important. Titanic”, a scris jurnalistul spaniol pe platforma X.