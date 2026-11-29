Drăguș a avut parte de emoții înainte să marcheze. FCSB a primit penalty după un henț comis de Odor , iar atacantul și-a asumat executarea loviturii de la 11 metri. Șutul său a fost însă parat de Eduard Pap. Fotbalistul a urmărit mingea și a recuperat balonul, pe care l-a trimis în plasă în minutul 45+2.

Atacantul în vârstă de 27 de ani a înscris primul său gol în tricoul roș-albastru, în partida cu Csikszereda, din etapa a 17-a a SuperLigii. Reușita a venit după trei luni de la transferul la echipa lui Gigi Becali.

Astfel, Drăguș a ajuns la primul gol pentru FCSB după 311 minute jucate în tricoul campioanei. Până la confruntarea cu Csikszereda, bifase 264 de minute în cinci partide.

Atacantul este cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, cu un salariu anual de un milion de euro. Transferat la începutul lunii septembrie, Drăguș a încasat aproximativ 250.000 de euro din salarii pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, înainte să înscrie prima dată pentru FCSB.

Ultimul său gol înainte de reușita din partida cu Csikszereda fusese marcat pe 5 februarie 2026, când a înscris de două ori pentru Gaziantep, în victoria cu 5-1 contra celor de la Keciorengucu, în Cupa Turciei.