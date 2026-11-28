Thuram , în minutul 54, a stabilit scorul final al partidei, 4-0, iar Inter are acum cel mai bun atac din Serie A - 36 de goluri marcate, la egalitate cu AS Roma , care are un meci mai puțin.

Obligată să învingă pentru a rămâne în coasta lui Lazio , Inter a rezolvat rapid partida cu Genoa. La pauză, echipa lui Cristi Chivu conducea cu 3-0, după golurile lui Lautaro Martinez , Marcus Thuram și Petar Sucic .

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Inter a urcat, cel puțin temporar, pe locul 2, cu 32 de puncte, trei sub liderul Lazio, care a câștigat azi partida de pe terenul lui Torino (2-1). Trupa lui Cristi Chivu poate fi devansată de AS Roma (30p), care va juca duminică împotriva celor de la Monza, pe Stadio Olimpico.

Pentru Inter urmează un nou duel cu Genoa, de această dată în Cupa Italiei. Partida este programată marți, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

În Serie A, următorul meci al lui Inter va fi pe terenul revelației Frosinone, nou-promovata care se află acum pe locul 6.

Cum arată clasamentul din Serie A