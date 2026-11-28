Campionatul European din 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în cinci țări, printre care și România. Toate meciurile turneului final vor putea fi urmărite în exclusivitate pe Pro Arena și VOYO.

Înaintea debutului „tricolorelor”, Sport.ro vă prezintă povestea lui Ovidiu „Coco” Mihăilă, selecționerul care conduce naționala feminină la această ediție a Campionatului European.

Cine este „Coco” Mihăilă, selecționerul echipei naționale de handbal feminin

Originar din Sighișoara, Mihăilă a început handbalul în jurul vârstei de 12 ani. A practicat și alte sporturi în copilărie, precum fotbalul, baschetul și atletismul, însă a ales în cele din urmă handbalul. A crescut la Centrul Național Olimpic de Excelență „Marian Cozma” din orașul natal, iar cariera de jucător l-a dus la Steaua București. În tricoul roș-albastru a cucerit trei titluri de campion al României și Challenge Cup, în 2006.