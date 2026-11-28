Campionatul European din 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în cinci țări, printre care și România. Toate meciurile turneului final vor putea fi urmărite în exclusivitate pe Pro Arena și VOYO.
Înaintea debutului „tricolorelor”, Sport.ro vă prezintă povestea lui Ovidiu „Coco” Mihăilă, selecționerul care conduce naționala feminină la această ediție a Campionatului European.
Cine este „Coco” Mihăilă, selecționerul echipei naționale de handbal feminin
Originar din Sighișoara, Mihăilă a început handbalul în jurul vârstei de 12 ani. A practicat și alte sporturi în copilărie, precum fotbalul, baschetul și atletismul, însă a ales în cele din urmă handbalul. A crescut la Centrul Național Olimpic de Excelență „Marian Cozma” din orașul natal, iar cariera de jucător l-a dus la Steaua București. În tricoul roș-albastru a cucerit trei titluri de campion al României și Challenge Cup, în 2006.
După retragerea din activitate, a făcut pasul spre antrenorat. A pregătit echipa masculină a Stelei, naționala de tineret a României și a avut experiențe la mai multe cluburi, printre are SCM Gloria Buzău, CSM Vaslui și SCM Universitatea Craiova. Un capitol important a fost cel de la Buzău, unde a antrenat echipa feminină între 2019 și 2021. Formația a încheiat de două ori pe locul al patrulea în Liga Florilor și a obținut calificarea în cupele europene.
Cum a ajuns „Coco” Mihăilă selecționerul României
Mihăilă a fost numit selecționer pe 30 septembrie 2025, după plecarea lui Florentin Pera, cu doar două luni înaintea Campionatului Mondial. A primit inițial un mandat pe termen scurt, însă rezultatele obținute au dus la prelungirea înțelegerii.
La turneul final de anul acesta, România va evolua în grupa B, la Cluj-Napoca, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. „Tricolorele” vor debuta pe 4 decembrie, de la ora 21:00, contra Norvegiei. Urmează duelul cu Macedonia de Nord, pe 6 decembrie, de la 18:30, și partida cu Elveția, pe 8 decembrie, tot de la 18:30.
Campionatul European se desfășoară în România, Polonia, Turcia, Slovacia și Cehia. Toate meciurile competiției, din perioada 3-20 decembrie, vor fi transmise în exclusivitate pe Pro Arena și VOYO.