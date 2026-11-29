În clasamentul din campionatul intern, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo ocupă podiumul, însă există și un capitol statistic în care ierarhia arată complet diferit. De această dată, oltenii sunt pe ultimul loc, iar poziția lor este una de care se pot bucura.

Craiova, cea mai „disciplinată” echipă din Superliga

După cum am scris mai sus, Universitatea Craiova conduce clasamentul, dar se află la polul opus atunci când vine vorba despre numărul cartonașelor galbene încasate. Oltenii au primit doar 24 de avertismente în acest sezon, cel mai mic număr dintre cele 16 formații din competiție.

Pe următoarele poziții se află Farul, cu 26 de cartonașe galbene, și Sepsi, cu 28. La celălalt capăt al clasamentului este Petrolul, care a acumulat 47 de avertismente, urmată de FC Argeș, cu 43, și U Cluj, cu 42.

Nici celelalte două echipe de pe podium nu stau la fel de bine la acest capitol. Dinamo are 40 de cartonașe galbene și ocupă locul al patrulea în această ierarhie, în timp ce Rapid a primit 38 și se află pe poziția a cincea.

Clasamentul cartonașelor galbene în Superliga arată astfel: