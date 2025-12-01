GALERIE FOTO „A fost, pur și simplu, cumplit.” În urmă cu 15 ani, România stingea luminile în Danemarca, în finala mică a Europeanului de handbal feminin

&bdquo;A fost, pur și simplu, cumplit.&rdquo; &Icirc;n urmă cu 15 ani, Rom&acirc;nia stingea luminile &icirc;n Danemarca, &icirc;n finala mică a Europeanului de handbal feminin Handbal Lectia lui Neagu: Romania a castigat primul meci la JO, dar e condamnata sa castige! Punctele pozitive dupa victoria cu Muntenegru
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

De Ziua Națională, România joacă împotriva Danemarcei, în ultima etapă a grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.

TAGS:
Radu VoinaDanemarcaRomaniaHandbal femininCristina Neagufinala mica
Din articol

Cu două victorii obținute la nouă, respectiv patru goluri diferență în detrimentul selecționatelor Croației și Japonia, echipa națională de handbal feminin a României s-a așezat corect în drumul spre obiectivul trasat în competiția găzduită de Germania și Țările de Jos, clasarea în primele zece echipe ale lumii.

Calificată în Grupele Principale, România - cu noua sa generație, antrenată de Ovidiu Mihăilă și Iulia Curea - își poate permite minute de joc dezinvolt împotriva Danemarcei, care continuă să fie una dintre naționalele temute ale handbalului feminin, în Europa.

România, victorie istorică împotriva Danemarcei, în finala mică a Europeanului din 2010

Învinsă de Norvegia în ultimele două finale de Campionat European, Danemarca a suferit un eșec și mai dureros, în finala mică a Europeanului din 2010.

Într-un meci jucat la Herning, în fața a peste unsprezece mii de spectatori, România Cristinei Neagu câștiga finala mică împotriva echipei-gazdă, cu un scor rar întâlnit în handbal, 16-15.

Cele șase goluri înscrise de Neagu în finala mică au lăsat țării organizatoare cea mai mare amărăciune posibilă în fazele superioare ale unui campionat sportiv, anume ocuparea locului patru.

Comentator Pro Arena și VOYO al meciurilor din Liga Zimbrilor și Liga Florilor, Bogdan Voina și-a amintit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, de meciul din 2010 ca fiind cel care i-a provocat cele mai intense emoții, în perioada în care tatăl său antrena echipa națională a României.

Emoții copleșitoare, înainte de medalie: „A fost, pur și simplu, cumplit.”

„Țin minte exact, medalia de bronz din Danemarca, 2010. Un meci la care, și astăzi, dacă ne uităm, avem aceeași emoție.

A fost, pur și simplu, cumplit. Eram la București, iar, în deplasare, s-au dus și apropiați. Știu că s-a dus și mama mea. Cred că este printre ultimele meciuri la care s-a dus și ea.

Dar, oricum: bine că s-au întors cu o medalie, pentru că locul patru este teribil,” a spus fiul lui Radu Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Cristina Neagu

  • Neagu Romania Imago
×
Lectia lui Neagu: Romania a castigat primul meci la JO, dar e condamnata sa castige! Punctele pozitive dupa victoria cu Muntenegru
Ce vine după Cristina Neagu? România, deja eliminată după primul meci din grupa principală la Campionatul Mondial de handbal!
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Cristina Neagu, invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: urmărește episodul integral!
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
ULTIMELE STIRI
FCSB, numărătoarea inversă a &icirc;nceput: titularul care &icirc;și face bagajele după primul transfer al iernii
FCSB, numărătoarea inversă a început: titularul care își face bagajele după primul transfer al iernii
Danemarca - Rom&acirc;nia, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Minune de ziua națională? Analiza lui Dan Chilom
Danemarca - România, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Minune de ziua națională? Analiza lui Dan Chilom
Petrolul Ploiești - Metaloglobus 4-1: prahovenii au făcut instrucție cu ultima clasată din prima ligă
Petrolul Ploiești - Metaloglobus 4-1: prahovenii au făcut instrucție cu ultima clasată din prima ligă
FCSB a anunțat primul transfer al iernii: &bdquo;Bun venit!&ldquo;
FCSB a anunțat primul transfer al iernii: „Bun venit!“
Prima victorie pentru Rom&acirc;nia la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025
Prima victorie pentru România la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

OUT de la FCSB?! Gigi Becali &icirc;i pregătește un &icirc;nlocuitor: &rdquo;Doarme pe teren&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea &icirc;n play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Conferința lui Chivu, &icirc;ntreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția rom&acirc;nului, de pus &icirc;n ramă

Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă

Ronaldinho, plătit regește la Iași! C&acirc;t a &icirc;ncasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ

Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ



Recomandarile redactiei
FCSB, numărătoarea inversă a &icirc;nceput: titularul care &icirc;și face bagajele după primul transfer al iernii
FCSB, numărătoarea inversă a început: titularul care își face bagajele după primul transfer al iernii
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: Băgați-l ca să scăpăm de el! . E OUT cu Dinamo!
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: "Băgați-l ca să scăpăm de el!". E OUT cu Dinamo!
Arabii au luat decizia &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Gata! Ajunge!&ldquo;
Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“
Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova
Petrolul Ploiești - Metaloglobus 4-1: prahovenii au făcut instrucție cu ultima clasată din prima ligă
Petrolul Ploiești - Metaloglobus 4-1: prahovenii au făcut instrucție cu ultima clasată din prima ligă
Alte subiecte de interes
Legendarul Radu Voina știe ce i-a lipsit Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cehia (31-30), din manșa tur a barajului pentru CM 2025
Legendarul Radu Voina știe ce i-a lipsit României în meciul cu Cehia (31-30), din manșa tur a barajului pentru CM 2025
50 de ani de la c&acirc;ştigarea ultimului titlu de campioană mondială de către naționala Rom&acirc;niei! Ștefan Birtalan, Cristian Gațu, Ghiță Licu, Radu Voina...
50 de ani de la câştigarea ultimului titlu de campioană mondială de către naționala României! Ștefan Birtalan, Cristian Gațu, Ghiță Licu, Radu Voina...
După Gareth Southgate, &icirc;ncă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia&nbsp;
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia 
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!