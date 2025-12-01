Cu două victorii obținute la nouă, respectiv patru goluri diferență în detrimentul selecționatelor Croației și Japonia, echipa națională de handbal feminin a României s-a așezat corect în drumul spre obiectivul trasat în competiția găzduită de Germania și Țările de Jos, clasarea în primele zece echipe ale lumii.

Calificată în Grupele Principale, România - cu noua sa generație, antrenată de Ovidiu Mihăilă și Iulia Curea - își poate permite minute de joc dezinvolt împotriva Danemarcei, care continuă să fie una dintre naționalele temute ale handbalului feminin, în Europa.

România, victorie istorică împotriva Danemarcei, în finala mică a Europeanului din 2010

Învinsă de Norvegia în ultimele două finale de Campionat European, Danemarca a suferit un eșec și mai dureros, în finala mică a Europeanului din 2010.

Într-un meci jucat la Herning, în fața a peste unsprezece mii de spectatori, România Cristinei Neagu câștiga finala mică împotriva echipei-gazdă, cu un scor rar întâlnit în handbal, 16-15.

Cele șase goluri înscrise de Neagu în finala mică au lăsat țării organizatoare cea mai mare amărăciune posibilă în fazele superioare ale unui campionat sportiv, anume ocuparea locului patru.

