A fost un start nebun de meci pe stadionul ”St. Jakob”.

FCSB, ironizată după startul nebun al meciului cu FC Basel

În minutul 12, Târnovanu a ieșit în întâmpinarea lui Broschinski și a respins cu mâna o minge șutată de atacantul lui Basel. Portarul a fost eliminat, iar Zima a trecut în poartă. Thiam a fost jucătorul de câmp sacrificat de campioana României.

Cel care a executat lovitura liberă a fost Xherdan Shaqiri, iar Ngezana, unul dintre jucătorii aflați în zid, a respins cu mâna șutul căpitanului lui Basel. Adversara roș-albaștrilor a obținut un penalty, pe care Shaqiri l-a transformat fără probleme.

Elvețienii au reacționat imediat și au ironizat-o pe campioana României pentru erorile din startul meciului.

”Două hențuri, un cartonaș roșu și un gol primit, acesta este bilanțul românilor din primele 20 de minute. S-ar putea să fie o seară lungă pentru echipa din București”, a scris Lucas Werder, jurnalist la Blick.ch.

FCSB a fost ironizată și de suporterii elvețieni. ”Cumva joacă echipa de handbal a celor de la FCSB sau regulile la henț sunt diferite în România?”, a scris un fan FC Basel pe platforma X.com.

